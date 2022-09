Balconi e verande | cosa cambia da oggi

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Daci saranno meno vincoli nel settore edilizio: il desiderio di tanti, quello cioè di potere chiudere una veranda o un balcone con vetrate, senza procedure burocratiche, è diventato realtà. Non sarà un abuso edilizio né bisognerà chiedere permessi al Comune, grazie a un emendamento alla legge di conversione del decreto Aiuti bis, approvato in Senato., si possono chiudere con vetrate senza permesso Niente più permessi da chiedere al Comune per chiudere ie lecon delle vetrate. È una delle novità contenute nel decreto legge Aiuti bis appena approvato in via definitiva al Senato con i 17 miliardi di misure a sostegno di famiglie e imprese. È quanto previsto da un emendamento all’articolo 33-quater del ddl conversione numero 115/2022 e che modifica il comma 1 ...

avvvitalemario : Da oggi chiudere balconi e verande si può. Senza autorizzazioni: ecco come - Luxgraph : Balconi e verande, ora si possono chiudere (con vetrate) senza permesso #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - ProDocente : Balconi e verande, ora si possono chiudere (con vetrate) senza permesso - Damianodanny1 : UN EMENDAMENTO DECRETO AIUTI BIS PERMETTE DI CHIUDERE BALCONI E VERANDE SENZA PERMESSI CON UNA... - Pragma_News : Balconi e verande, ora si possono chiudere (con vetrate) senza permesso: cosa cambia by @Corriere -

...71% Eur / Usd 0,9901 - 0,68% Spread 226,79 Dati di mercato Leggi anche Vetrate amovibili su: non servono i permessi Superbonus, la prova dei lavori in video. Ma i tecnici protestano:...Vetrate amovibili su: non servono i permessi 20 Settembre 2022Per creare nuovi spazi che siano anche sostenibili, nel nuovo Decreto Aiuti Bis l'emendamento è a favore delle chiusure di balconi e verande senza il bisogno di richiedere il permesso in Comune. Vedia ...Il bonus veranda diventa più facile. Ecco come trasformare il balcone in un ambiente chiuso con vetrata e sfruttare la detrazione fiscale ...