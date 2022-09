AGENZIA DELLE ENTRATE – Attenzione alla finta email con oggetto: “Notifica cartella di pagamento n. 110xxxx” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Phishing AGENZIA DELLE ENTRATE: “richiesta di controllo sul registro tributario” Attenzione alla pericolosa campagna da parte di un finto ufficio dell’AGENZIA DELLE ENTRATE. Il mittente della email sembra reale visto che la email arriva da “Notifica.acc@AGENZIAriscossione.gov.it” ma si tratta solo di un’abile tecnica di mascheramento ( spoofing ) per trarre in inganno le vittime. Inutile dire che va cestinata subito senza aprire l’allegato. Ecco il testo : Mittente: AGENZIA DELLE ENTRATE-Riscossione Con la presente si Notifica l’atto in oggetto Attenzione: non rispondere ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 21 settembre 2022) Phishing: “richiesta di controllo sul registro tributario”pericolosa campagna da parte di un finto ufficio dell’. Il mittente dellasembra reale visto che laarriva da “.acc@riscossione.gov.it” ma si tratta solo di un’abile tecnica di mascheramento ( spoofing ) per trarre in inganno le vittime. Inutile dire che va cestinata subito senza aprire l’allegato. Ecco il testo : Mittente:-Riscossione Con la presente sil’atto in: non rispondere ...

