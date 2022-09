Ultime Notizie – Foreign fighter Giorgio Galli ucciso in Ucraina, cos’è successo (Di martedì 20 settembre 2022) E’ morto nella notte tra il 18 e il 19 settembre in ospedale a Kiev, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti diplomatiche, Benjamin Giorgio Galli, il 27enne Foreign figheters originario di Varese e con cittadinanza italiana che dalla primavera scorsa combatteva con la Legione straniera Ucraina contro la Russia. Galli era rimasto ferito in battaglia a Kharkiv, poi, già in coma, è stato trasportato nella capitale, dove è rimasto ricoverato in terapia intensiva senza mai riprendere conoscenza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) E’ morto nella notte tra il 18 e il 19 settembre in ospedale a Kiev, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti diplomatiche, Benjamin, il 27ennefigheters originario di Varese e con cittadinanza italiana che dalla primavera scorsa combatteva con la Legione stranieracontro la Russia.era rimasto ferito in battaglia a Kharkiv, poi, già in coma, è stato trasportato nella capitale, dove è rimasto ricoverato in terapia intensiva senza mai riprendere conoscenza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

