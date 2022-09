Ucraina ultime notizie Referendum annessione a Russia in regione Donetsk e Luhansk Gli Usa non escludono fornitura di tank

(Di martedì 20 settembre 2022) Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres avverte che il mondo è in “grande pericolo”. Da New York il premier italiano Mario Draghi dice che l’invasione russa dell’rischia di inaugurare una nuova era di polarizzazione, un’era che non abbiamo visto dalla fine della guerra. Il Primo ministro Liz Truss fa sapere che il Regno Unito spenderà almeno 2,3 miliardi di sterline per l’nel 2023.

Zhanna Ivanivna era a capo della pubblicazione locale Kakhovska Zoria, che ha cessato di uscire con l'inizio della guerra della Russia contro l'', afferma la Nuju in una nota. Rapita anche un'...Problemi in vista per Vladimir Putin . Dopo gli ultimi risultati negativi in guerra contro l', conflitto arrivato ormai al settimo mese, e le accuse di brogli elettorali alleelezioni, continua a crescere anche in Russia il fronte dell'opposizione. Più di 70 deputati municipali ...Un premio prestigioso facente parte dell'Assemblea Generale dell'ONU: il "Miglior studente del mondo" si chiama Igor Klymenko il quale ha creato un drone per localizzare le mine antiuomo.Anche il prezzo del pane risente della guerra in Ucraina, con aumenti a dismisura del costo che hanno portato l'Eurostat a lanciare l'allarme che non può e non deve più essere sottovalutato. Secondo l ...