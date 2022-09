sportli26181512 : Suarez ha deciso: Nacional avvertito: Il nazionale uruguaiano Luis Suarez trascorrerà solo una stagione nel suo pae… - sportli26181512 : Sassuolo, Alvarez: 'Mi sto ambientando, quanti consigli da Suarez': Agustin Alvarez, attaccante del Sassuolo che ha… -

Calciomercato.com

... Pervis Estupiñan al Villarreal e Luísal Granada, club che nonostante la cessione ai cinesi ... versati dal Tottenham Hotspur che hadi lasciare il giocatore in prestito a Udine. Questo ...Commenta per primo Agustin Alvarez , attaccante del Sassuolo che hala gara contro il Torino, ha parlato a Dazn : 'Me la sto godendo, sono successe molte cose e ... Il mio idolo è, che mi ... Suarez ha deciso: Nacional avvertito | Mercato Munda, Mancini 1, Arteaga Suarez 2, Melidoro 6, Venerdini, Cherosu, Delogu 2, Mota, Bianco 4, Gomenyuk, Feliciotti, Sanna, Jansson 6, Casu, De San Roque Signes 4. All.: Patrizia Canu.POLISPORTIVA CING ...Il calciatore scaricato da Diego Simeone può finalmente sbarcare in Serie A. E' sfida tra le big del campionato italiano ...