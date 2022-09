“Riducete povertà e disuguaglianze” | One | ai candidati la campagna ‘Mannaggia la miseria’

Leggi su ladenuncia

(Di martedì 20 settembre 2022) ONE Campaign, l’ONG che combatte laestrema co-fondata da Bono degli U2, lancia una nuovadi mobilitazione dei cittadini per ottenere daialle elezioni del prossimo 25 settembre l’impegno a combattere la disuguaglianza e l’aumento del tasso diestrema nel mondo. Si legge: “Nel mondo, per la prima volta dagli anni ’90, laestrema e lesono in aumento. Infatti, negli ultimi due anni, un susseguirsi di crisi su scala globale – la pandemia di COVID-19, il conflitto in Ucraina, l’intensificarsi della crisi climatica – e le loro ripercussioni hanno avuto impatti drammatici in termini sociali, sanitari ed economici. Per chiedere aialle elezioni di impegnarsi a combattere la, ONE ha ...