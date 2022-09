Milano, studenti protestano davanti a Confindustria contro l’alternanza scuola-lavoro: “I nostri compagni morti in luoghi non sicuri” (Di martedì 20 settembre 2022) “Non si chiamano incidenti, l’alternanza uccide”. Lo gridano le studentesse e gli studenti di Milano che questo pomeriggio hanno manifestato vicino alla sede di Confindustria a Milano dopo la morte del diciottenne Giuliano De Seta durante l’alternanza scuola-lavoro. Si tratta della terza morte di studenti in un anno. Una pozza di vernice rossa lasciata sull’asfalto dai manifestanti vuole ricordare le tre vittime: “Dentro questa pozza c’è uno zaino e un caschetto perché Lorenzo, Giuseppe e Giuliano sono morti sul luogo di lavoro che non era sicuro – attaccano i ragazzi – mentre avrebbero dovuto essere a scuola a studiare e a vivere la loro gioventù che è stata stroncata in nome del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) “Non si chiamano incidenti,uccide”. Lo gridano le studentesse e glidiche questo pomeriggio hanno manifestato vicino alla sede didopo la morte del diciottenne Giuliano De Seta durante. Si tratta della terza morte diin un anno. Una pozza di vernice rossa lasciata sull’asfalto dai manifestanti vuole ricordare le tre vittime: “Dentro questa pozza c’è uno zaino e un caschetto perché Lorenzo, Giuseppe e Giuliano sonosul luogo diche non era sicuro – attaccano i ragazzi – mentre avrebbero dovuto essere aa studiare e a vivere la loro gioventù che è stata stroncata in nome del ...

