Lyman, dove si decide la guerra: "Perché per Putin può essere la fine" (Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin "sta fallendo tutti i suoi obiettivi strategici militari" in Ucraina. L'ammiraglio Tony Radakin, capo di Stato maggiore della Difesa del Regno Unito, intervistato dalla Bbc non a dubbi: lo zar sta fallendo su tutti i fronti. "Voleva soggiogare l'Ucraina, non accadrà. Voleva prendere il controllo della capitale, abbiamo visto ed è stato sconfitto. Voleva indebolire la Nato. La Nato ora è molto più forte e sarà integrata da Finlandia e Svezia. Vuole rompere la determinazione internazionale. In realtà questa si è rafforzata in questo periodo, e Putin è sotto pressione, i suoi problemi stanno aumentando". Lo dimostrano anche gli insuccessi sul campo: le forze ucraine dopo aver liberato della città di Izyum e della regione a essa circostante, stanno stressando le truppe russe con nuovi assalti nel Donbass.

