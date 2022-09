L' amante partorisce | lui uccide la moglie | il killer incastrato dal suo FitBit Cos' è accaduto

leggo.it

Venne fuori che poche settimane dopo il delitto l'dell'uomo mise al mondo loro figlio. Inizialmente Dabate disse che la moglie sapeva di questa relazione, ma in realtà non era vero ed era ...Lunedì 29 agosto Steffye i neo - genitori decidono di chiamare il bambino "Hayes". ... dopo quello che è successo e non perde occasione per rivedere il suo giovaneHa ucciso la moglie poco prima che l'amante mettesse al mondo suo figlio. Richard Dabate è stato incastrato dal dispositivo Fitbit di sua moglie Connie che ha mostrato come lui ...Il rarissimo fenomeno si chiama superfecondazione eteropaternale: sono noti solamente 20 casi in tutto il mondo ...