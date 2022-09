GF Vip 7 | “Provo invidia!” | voleva esserci | confessione piena di gelosia

Fanpage.it

Il mese scorso l'attrice di Elisa Di Rivombrosa ha parlato del suo percorso al GF. La donna ha ... Le scelte fatte e le conseguenze non le rinnego, ne rinnego in alcun modo il sentimento che......del Grande Fratello, in partenza stasera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Gianmaria e Federica commentano la proposta di Basciano a Sophie "Ci aspettiamo che ci faccia emozionare.... Ginevra Lamborghini e la lite con Elettra: Non vuole parlarmi ma il motivo non lo sa neanche lei La partenza del GF Vip 7 ha scatenato nostalgiche riflessione in un Vippone del passato: vuole tornare nuovamente nella casa di CinecittàDopo una lunga attesa e tante indiscrezioni, lunedì 19 settembre ha preso finalmente il via la nuova edizione del "Sono pronto a rimettermi in gioco, perché per me il Grande Fratello è una scommessa p ...