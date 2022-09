Emozioni italiane: tornare in alto anche nel calcio (Di martedì 20 settembre 2022) La sosta per le nazionali oltre ad essere un momento di riposo per le squadre di club, è possibile considerarla anche come un momento di riflessione in vista del futuro immediato. Una riflessione che non riguarda soltanto le varie società o gli addetti ai lavori, ma anche noi tifosi. In queste due settimane senza le classiche partite del weekend, infatti, andrà di scena la Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini nelle gare di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. Gare, queste, nelle quali sarà necessario ritrovare lo stesso entusiasmo -sia in campo che fuori- degli Europei, poi rovinato dalla pesante eliminazione dai Mondiali in Qatar. tornare a sorridere e a rivivere le Emozioni italiane: questo è ciò di cui tutti abbiamo bisogno! Emozioni italiane: ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 20 settembre 2022) La sosta per le nazionali oltre ad essere un momento di riposo per le squadre di club, è possibile considerarlacome un momento di riflessione in vista del futuro immediato. Una riflessione che non riguarda soltanto le varie società o gli addetti ai lavori, manoi tifosi. In queste due settimane senza le classiche partite del weekend, infatti, andrà di scena la Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini nelle gare di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. Gare, queste, nelle quali sarà necessario ritrovare lo stesso entusiasmo -sia in campo che fuori- degli Europei, poi rovinato dalla pesante eliminazione dai Mondiali in Qatar.a sorridere e a rivivere le: questo è ciò di cui tutti abbiamo bisogno!: ...

