Elezioni | Salvini | “Non ci sono ruoli per Draghi nel futuro governo”

Leggi su tpi

(Di martedì 20 settembre 2022) “Non cineleventuale” di centrodestra per Mario. Lo ha detto Matteo, commentando la premiazione a New York del presidente del Consiglio come “Statista dell’anno”. “Noi chiediamo il voto per la Lega e per il centrodestra, non vedopero per tecnici per rispetto anche nei confronti di”, ha sottolineato. “Perché se uno vota la Lega vota per la Lega, se uno vota per il centrodestra vota per il centrodestra”, ha continuato il segretario leghista, dopo le schermaglie degli scorsi giorni. “Oltre che parlare di pupazzi, spero che trovi il tempo per trovare altri soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette perché non so se ha capito l’emergenza ...