Ciclismo, stagione finita per Bernal (Di martedì 20 settembre 2022) ... dopo l'incidente sulle strade di casa a fine gennaio che ne aveva messo a rischio vita e carriera, Egan Bernal ? a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport ? avrebbe cambiato i programmi di fine ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 20 settembre 2022) ... dopo l'incidente sulle strade di casa a fine gennaio che ne aveva messo a rischio vita e carriera, Egan? a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport ? avrebbe cambiato i programmi di fine ...

OdeonZ__ : Bernal, stagione finita. Torna in Colombia per operarsi, niente Croazia e Lombardia - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Bernal, stagione finita. Torna in Colombia per operarsi, niente Croazia e Lombardia - Gazzetta_it : Bernal, stagione finita. Torna in Colombia per operarsi, niente Croazia e Lombardia - RSIsport : ?????????Filippo Colombo soddisfatto della stagione. 'Avrei potuto forse vincere l'argento, ma non ho rimpianti'… - LorisCavallett1 : RT @galatacla: Sono ancora le donne a tenere alta la bandiera del ciclismo italiano: Vittoria Guazzini Campionessa Mondiale U23 a cronometr… -