Bonus Imu, sconto del 50%: a chi spetta e come richiederlo (Di martedì 20 settembre 2022) Si apre il 28 settembre 2022 la finestra temporale per l'invio dell'autodichiarazione necessaria per avere il Bonus Imu previsto con l'art. 22 decreto-legge n. 21 del 2022. L'Agenzia delle Entrate, con l'apposito provvedimento definisce, criteri e modalità operative della misura di sostegno. Bonus Imu, cos'è e come funziona Il Bonus IMU consiste in un credito d'imposta pari al 50% dell'importo pagato come secondo acconto IMU dovuto nell'anno 2021. Interessa le partite IVA ma nello specifico il contributo è destinato alle imprese del settore turismo e riguarda l'importo IMU versato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni). I requisiti Il Bonus IMU spetta quindi alle imprese turistico-ricettive, agli agriturismi, alle imprese che ...

