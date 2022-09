Mario Rui, l’agente non ci sta: “Doveva scappare da Napoli per un motivo” (Di lunedì 19 settembre 2022) Prestazione maiuscola quella di Mario Rui, che ha servito l’assist per la rete di Giovanni Simeone, decisiva per il colpaccio del Napoli in casa dl Milan. Il terzino portoghese, sostituito a fine partita da Mathias Olivera, è sempre più una certezza per Luciano Spalletti, che continua a preferirlo proprio all’ex Getafe, che al momento parte dietro nel ballottaggio per la maglia da titolare per l’out mancino. Mario Rui (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)A elogiare il rendimento dell’ex Empoli è il suo procuratore, Mario Giuffredi, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: “Mario Rui a me è un giocatore molto caro. Io santifico la personalità e il carattere, non le qualità tecniche. Lui nelle risse c’è sempre. Per com’è stato ammazzato in questi anni, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 settembre 2022) Prestazione maiuscola quella diRui, che ha servito l’assist per la rete di Giovanni Simeone, decisiva per il colpaccio delin casa dl Milan. Il terzino portoghese, sostituito a fine partita da Mathias Olivera, è sempre più una certezza per Luciano Spalletti, che continua a preferirlo proprio all’ex Getafe, che al momento parte dietro nel ballottaggio per la maglia da titolare per l’out mancino.Rui (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)A elogiare il rendimento dell’ex Empoli è il suo procuratore,Giuffredi, che ai microfoni di Radio Kiss Kissha dichiarato: “Rui a me è un giocatore molto caro. Io santifico la personalità e il carattere, non le qualità tecniche. Lui nelle risse c’è sempre. Per com’è stato ammazzato in questi anni, ...

