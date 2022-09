Mare Fuori 3, super spoiler: storia d’amore gay tra le celle del carcere minorile (Di lunedì 19 settembre 2022) Un super spoiler per Mare Fuori 3 per cui c’è grande attesa: la stagione vedrà anche una storia d’amore gay I telespettatori dell’amatissima serie incentrata sul carcere minorile di Napoli non stanno più nella pelle. Le riprese sono ormai terminate, bisogna solo aspettare di vedere i protagonisti in TV. Mare Fuori è diventata una delle L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Unper3 per cui c’è grande attesa: la stagione vedrà anche unagay I telespettatori dell’amatissima serie incentrata suldi Napoli non stanno più nella pelle. Le riprese sono ormai terminate, bisogna solo aspettare di vedere i protagonisti in TV.è diventata una delle L'articolo proviene da Inews24.it.

matildaredi : RT @lbenedetta_: RAGAAA ma vi immaginate mare fuori in veneto? Sarebbe “montagne fuori” e tutti che parlano veneto, ci sarebbero più censur… - _rosa_lucia : Chiattillo di Mare Fuori - ssssunflowerrrr : Oddio io odio Filippo in mare fuori davvero aiuto - merseybi : le serie tv non possono influenzare il tuo umore infatti è la seconda stagione di Mare Fuori e un dolore come quell… - _gio2009_ : RT @sore_bionda: da piccole cose poi.. il pugnetto, il succo all'ace, il vostro saluto, i divanetti arancioni, crick e crock, tutto appos… -