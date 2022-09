L’Europa egoista e quel patto di Varsavia 2 0 che fa paura Parla Forchielli

Leggi su formiche

(Di lunedì 19 settembre 2022) Non si tratta di fare il menagramo, semmai di raccontare le cose perlo che sono, senza filtri. Alberto, economista, saggista e imprenditore fondatore di Mandarin Capital (oggi Mindful Capital Partners) lo fa quando gli si chiede se davvero l’Italia rischia di essere abbandonata a se stessa nella lotta per la sopravvivenza energetica, una volta tagliati i ponti con Mosca. La Francia ha già mandato segnali soprattutto sull’elettricità, l’Algeria potrebbe non aumentare le forniture (ma Eni ha seccamente smentito ogni intoppo, presente e futuro). Nel mentrefallisce ancora una volta l’appuntamento con la maturità, lasciando il tetto al prezzo del gas in un limbo (se ne riparlerà a ottobre, forse), costringendo Roma a un price cap su scala nazionale. Il tutto quando, a settemila chilometri di distanza prende sempre ...