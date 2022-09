L’ECA e i top club vogliono portare la Champions fuori dall’Europa

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 19 settembre 2022) Alcuni dei più importanti dirigenti didel calcio europeole partite della UEFALeaguedal continente per rendere i match della massima competizione europea più accessibili ai fan globali dei. Lo riporta The Athletic, che sottolinea come tra questi dirigenti ci sia il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.