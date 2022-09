Il grido disperato delle femministe: «Giorgia Meloni no pasaran. Non facciamoci ingannare» (Di lunedì 19 settembre 2022) A sei giorni dal voto il plotone di esecuzione contro Giorgia Meloni non conosce pause. Oggi le femministe tornano all’attacco con la stanca litanìa del pericoloso maschilismo che ispirerebbe la leader di Fratelli d’Italia nostalgica del patriarcato. Da tenere a distanza di sicurezza da Palazzo Chigi. Dopo la chicca di Natalia Aspesi (che l’aveva accusata di pensare al maschile), e la grancassa mediatica inaugurata da Repubblica, dedita a fare le analisi di laboratorio sul tasso di ‘vero’ femminismo della leader della destra, dall’assemblea della Casa Internazionale delle Donne si leva un solo grido “Giorgia Meloni no pasaran”. Sottotitolo ‘non facciamoci ingannare! Non basta essere donna, serve femminismo’. Parole ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) A sei giorni dal voto il plotone di esecuzione contronon conosce pause. Oggi letornano all’attacco con la stanca litanìa del pericoloso maschilismo che ispirerebbe la leader di Fratelli d’Italia nostalgica del patriarcato. Da tenere a distanza di sicurezza da Palazzo Chigi. Dopo la chicca di Natalia Aspesi (che l’aveva accusata di pensare al maschile), e la grancassa mediatica inaugurata da Repubblica, dedita a fare le analisi di laboratorio sul tasso di ‘vero’ femminismo della leader della destra, dall’assemblea della Casa InternazionaleDonne si leva un solono”. Sottotitolo ‘non! Non basta essere donna, serve femminismo’. Parole ...

