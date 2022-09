Il dribbling è un atto di ribellione | viva Kvaratskhelia e i calciatori senza joystick

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 settembre 2022) Saltare l’uomo, per andare in superiorità numerica. Sono due frasi fatte di un pallone antico, un po’ romantico. Perché l’uomo – declinato al singolare, l’unità – l’egoismo dei suoi istinti, nel calcio collettivo, organizzato in maniera ormai patologica, è quasi una bestemmia. E perché della superiorità, oggi, importa che sia “numerica”. I dati, gli schemi, la pericolosità “aspected”. Poi arriva uno comee scassa tutto. Riceve palla, controlla, e già nello stop predispone il corpo a muoversi in controsenso: di qua, di là, una finta, uno scarto. Se non c’è un avversario da superare lo andrà a cercare. Lo punterà. E in conseguenza di ciò avverranno due cose alternative ma non troppo: dribblerà l’antagonista o si farà abbattere. La terza via – perderà il confronto – è un’eventualità, certo, ma non vale. Perché uno comeè ...