Cobolli Gigli | “Allegri | giusto aspettare Di Maria? Se vuole restare un solo anno…”

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ai microfoni di SerieANews.com, dopo la sconfitta della Juventus in casa del Monza, ha parlato l’ex presidente. La Juventus, ormai irriconoscibile, non è riuscita ad evitare un tracollo nella giornata di ieri in casa del Monza. Il club brianzolo ha ottenuto la prima vittoria nella stagione in corso, con il cambio in panchina Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportface2016 : #Juventus #CobolliGigli: 'Tocca ad #Agnelli gestire la crisi' - ledicoladelsud : Crisi Juve e Allegri, Cobolli Gigli: “Tocca ad Agnelli gestire” - fisco24_info : Crisi Juve e Allegri, Cobolli Gigli: 'Tocca ad Agnelli gestire': (Adnkronos) - 'Io andrei avanti con il tecnico, ma… - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: ???? Ai microfoni di @serieAnews_com, dopo la sconfitta della #Juventus in casa del #Monza, ha parlato l’ex presidente… - italiaserait : Crisi Juve e Allegri, Cobolli Gigli: “Tocca ad Agnelli gestire” -

SPORTFACE.IT

Quella contro il Monza per la Juventus "è stata una scottante sconfitta. Ora ci vuole una società che abbia l'autorevolezza di prendere in mano la situazione e gestirla: ma non so se all'interno della ...Roma, 19 set. (Adnkronos) - Quella contro il Monza per la Juventus "è stata una scottante sconfitta. Ora ci vuole una società che abbia l'autorevolezza di prendere in mano la situazione e ...