Ultime Notizie Roma del 18-09-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 settembre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale quella delle opere per la messa in sicurezza del fiume Misa esondato in più punti nella notte del 15 settembre dopo la bomba d’acqua che ha colpito le marche provocando 11 morti e danni ingenti è una storia di ordinaria burocrazia o per attese da 30 anni e ritenute prioritarie anche nel 2009 con le risorse per farle a disposizione non è bloccato e rallentati da passaggi di competenza Tremiti appalti subappalti lavori completati solo in parte ho mai partiti ma è una storia che incrocia politiche e inchieste giudiziarie oltre 4 milioni di persone sono state evacuate in Giappone per l’arrivo del tifone in armadio allarme a livello 4 sono scala di allerta massima di 5 guarda quasi due milioni di nuclei familiari in diverse città della regione del chiusu a sud-ovest ...