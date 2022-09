Serie A | Roma-Atalanta 0-1 I bergamaschi volano in testa grazie al gol di Scalvini

Leggi su oasport

(Di domenica 18 settembre 2022) Si è concluso da pochi minuti il primo dei due posticipi domenicali relativi al programma della settima giornata dellaA 2022-2023.: andiamo a vedere come sono andate le cose, in attesa del big match fra Milan e Napoli, in programma alle ore 20.45 in quel dello Stadio Meazza di Milano.0-1: la cronaca (match giocato alle ore 18) Nel primo tempo le squadre giocano da subito ad alto, anche se fino alla mezz’ora le occasioni latitano. Poi, sulla bella azione laterale creata da Hojlund, il match si sblocca – al minuto 35 –al piazzato di Giorgio, oggi schierato a centrocampo, che griffa lo 0-1. Lareagisce creando tre occasioni pulite: una con Ibanez, fermato dal Sportiello (subentrato a Musso fra i ...