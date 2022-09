Monza-Juve 1-0 Il video del gol (Di domenica 18 settembre 2022) Monza-Juve 1-0: Il video del gol di Gytkjaer che affonda la squadra di Allegri. Bianconeri mai in partita, espulso Di Maria Monza-Juve 1-0, un goal di Gytkjaer fa cadere i bianconeri anche a Monza. Espulso Di Maria. Nel rosso rimediato da Di Maria c’è la fotografia perfetta dell’attuale momento della Juventus. Una (non) squadra soprattutto nelle difficoltà. Una gomitata del Fideo porta la Vecchia Signora a complicarsi ulteriormente la vita e, essenzialmente, a chiudere anticipatamente qualsiasi ardita ambizione di giornata. Già, perché attualmente per i bianconeri superare una neopromossa rappresenta una missione complicatissima. E, infatti, il risultano non mente: sconfitta con il Monza, con annesso primo storico successo in Serie A per i brianzoli. ... Leggi su napolipiu (Di domenica 18 settembre 2022)1-0: Ildel gol di Gytkjaer che affonda la squadra di Allegri. Bianconeri mai in partita, espulso Di Maria1-0, un goal di Gytkjaer fa cadere i bianconeri anche a. Espulso Di Maria. Nel rosso rimediato da Di Maria c’è la fotografia perfetta dell’attuale momento dellantus. Una (non) squadra soprattutto nelle difficoltà. Una gomitata del Fideo porta la Vecchia Signora a complicarsi ulteriormente la vita e, essenzialmente, a chiudere anticipatamente qualsiasi ardita ambizione di giornata. Già, perché attualmente per i bianconeri superare una neopromossa rappresenta una missione complicatissima. E, infatti, il risultano non mente: sconfitta con il, con annesso primo storico successo in Serie A per i brianzoli. ...

romeoagresti : La drammaticità del momento in casa #Juve si misura anche dal calendario tutto fuorché impossibile: Sampdoria, Spez… - Gazzetta_it : Juve, patto con Di Maria: titolare a Monza e poi va con l'Argentina - juventusfc : 1' |??| Inizia la nostra partita contro il Monza ?? Forza Juve! ???? @bitgetglobal #MonzaJuve - bianconero_98 : RT @mike_fusco: In 6 anni di Ferrari e 2 di Juve Arrivabene non ha mai vinto a Monza. - morfurio : RT @mike_fusco: In 6 anni di Ferrari e 2 di Juve Arrivabene non ha mai vinto a Monza. -