Insigne arriva una richiesta importante al Toronto

Lorenzo Insigne ha deciso di prendersi una pausa dal calcio, richiesta inoltrata al Toronto che l'ha avallata senza problemi. Il calciatore napoletano ha avuto dei seri problemi familiari, per questo motivo il Toronto aveva già comunicato l'assenza ufficiale di Insigne sia dagli allenamenti che dal terreno di gioco. Da qui sono scattate anche manifestazioni di solidarietà da parte dei suoi compagni di squadra, oltre che della società. Tuttosport sulla vicenda Insigne, fa sapere che quanto gli è accaduto ha "segnato il giocatore ed i suoi affetti più cari per questo ha chiesto e ottenuto da Toronto di potersi prendersi una pausa dal calcio.

