Francia, mancano insegnanti a scuola: oltre 4mila cattedre vacanti tamponate da “contractuels”, assunti senza concorso (Di domenica 18 settembre 2022) Quest’anno, il 1 settembre, il rientro a scuola degli studenti francesi si svolgeva in un clima teso e propizio alle polemiche. Tra i problemi più urgenti, il numero insufficiente di insegnanti e la difficoltà ad assumerne dimostrata da più di 4000 cattedre rimaste vacanti al termine dei concorsi del 2022. In Francia esistono tre concorsi principali per diventare insegnante. Uno per il “primo grado”, ossia per la scuola materna e elementare, detto CRPE. Uno per il “secondo grado”, dunque per le scuole medie e i licei, detto CAPES (un concorso specifico è destinato ai licei professionali). Un terzo concorso, detto “agrégation”, è invece più complesso e selettivo e permette di insegnare nei licei, nelle “classi preparatorie” per le “Grandes Écoles”, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Quest’anno, il 1 settembre, il rientro adegli studenti francesi si svolgeva in un clima teso e propizio alle polemiche. Tra i problemi più urgenti, il numero insufficiente die la difficoltà ad assumerne dimostrata da più di 4000rimasteal termine dei concorsi del 2022. Inesistono tre concorsi principali per diventare insegnante. Uno per il “primo grado”, ossia per lamaterna e elementare, detto CRPE. Uno per il “secondo grado”, dunque per le scuole medie e i licei, detto CAPES (unspecifico è destinato ai licei professionali). Un terzo, detto “agrégation”, è invece più complesso e selettivo e permette di insegnare nei licei, nelle “classi preparatorie” per le “Grandes Écoles”, ma ...

