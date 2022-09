Eugenio Colombo contro la sua ex: “È stata 3 giorni in hotel con qualcuno” (Di domenica 18 settembre 2022) Sono passate settimane dai mormorii che vedono protagonista la ormai ex coppia Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, amore nato negli studi di Uomini e Donne diversi anni fa. Finalmente, ieri l’ex corteggiatrice ha confermato la crisi con il compagno e padre dei suoi due figli, Eugenio. Del Taglia ha ammesso, tramite una stories di Instagram, che sta attraversando un periodo non troppo semplice. Chiedendo ai fan di smettere di chiederle che fine avesse fatto e di rispettare questo suo momento, in quanto ciò che sta attraversando non è facile. Inoltre rassicura tutti che appena si sentirà un po’ meglio sarà lei stessa ad aggiornare i suoi follower della sua situazione. Sulla crisi di coppia che stanno attraversando si è espresso anche Eugenio, confermando che, il momento che sta vivendo è al quanto delicato, ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 18 settembre 2022) Sono passate settimane dai mormorii che vedono protagonista la ormai ex coppiae Francesca Del Taglia, amore nato negli studi di Uomini e Donne diversi anni fa. Finalmente, ieri l’ex corteggiatrice ha confermato la crisi con il compagno e padre dei suoi due figli,. Del Taglia ha ammesso, tramite una stories di Instagram, che sta attraversando un periodo non troppo semplice. Chiedendo ai fan di smettere di chiederle che fine avesse fatto e di rispettare questo suo momento, in quanto ciò che sta attraversando non è facile. Inoltre rassicura tutti che appena si sentirà un po’ meglio sarà lei stessa ad aggiornare i suoi follower della sua situazione. Sulla crisi di coppia che stanno attraversando si è espresso anche, confermando che, il momento che sta vivendo è al quanto delicato, ...

LUD0N0TVALLI : raga ma in che senso checca del taglia e eugenio colombo si sono lasciati aiutooooooo - zazoomblog : Eugenio Colombo ancora contro Francesca Del Taglia: “Si è chiusa tre giorni in hotel con un altro” - #Eugenio… - infoitcultura : Uomini e Donne, Eugenio Colombo spiazza su Francesca Del Taglia, dettagli choc: 'Tre giorni in un hotel con un altr… - Lilli3456 : RT @sideofsoph: Qualcuno dica a Eugenio Colombo che “la persona che non vale niente” è la madre dei suoi figli e che per UNA volta si potre… - Marshmellos_ : RT @sideofsoph: Qualcuno dica a Eugenio Colombo che “la persona che non vale niente” è la madre dei suoi figli e che per UNA volta si potre… -