Espulsione Di Maria: follia del Fideo contro il Monza (Di domenica 18 settembre 2022) . L'argentino, nervoso, inguaia la Juventus Alla fine del primo tempo della sfida tra Monza e Juventus follia di Angel Di Maria che lascia i bianconeri di Landucci (squalificato Allegri) in inferiorità numerica con più di un tempo da giocare. Dopo un contrasto a centrocampo con Izzo, l'argentino reagisce istintivamente rifilando una gomitata al difensore brianzolo all'altezza del petto. Rosso diretto per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

EnricoTurcato : La #Juventus continua nel suo atteggiamento negativo. Squadra sempre in difficoltà, nervosa, poco lucida. L’espuls… - TuttoJuve24 : Monza-Juve, Di Maria espulso al 40': fallo di reazione per l’argentino #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - eexistere : RT @Er_Libanese7: Negli ultimi 13 anni, Di Maria ha ricevuto un’espulsione diretta solo 2 volte. In 13 anni. Tirate le vostre conclusion… - WalterEgo90 : RT @Er_Libanese7: Negli ultimi 13 anni, Di Maria ha ricevuto un’espulsione diretta solo 2 volte. In 13 anni. Tirate le vostre conclusion… - LipaDuaLipaDua : Vada come vada, l’espulsione di Di Maria non voglio che sia un alibi, senza di lui sicuramente perdi moltissimo in… -