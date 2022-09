Elezioni, Letta: “Pontida oggi è diventata provincia di Ungheria, Salvini strizza l’occhio a Orban e Putin” (Di domenica 18 settembre 2022) “Pontida oggi è diventata provincia dell’Ungheria, noi non vogliamo un’Italia che si leghi all’Ungheria come Salvini oggi ha voluto proporre di fare”. Queste le parole del segretario del Partito democratico Enrico Letta a margine dell’evento a Monza con gli amministratori locali. “Noi non vogliamo un’Italia che strizza l’occhio a Orban e Putin”, ha aggiunto, “vogliamo un’Italia che sia nel cuore dell’Europa ed è fedele alle sue alleanze”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) “dell’, noi non vogliamo un’Italia che si leghi all’comeha voluto proporre di fare”. Queste le parole del segretario del Partito democratico Enricoa margine dell’evento a Monza con gli amministratori locali. “Noi non vogliamo un’Italia che”, ha aggiunto, “vogliamo un’Italia che sia nel cuore dell’Europa ed è fedele alle sue alleanze”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

