“C’è una novità”: Alfonso Signorini l’ha detto pubblicamente, cambiamento al Gf Vip (Di domenica 18 settembre 2022) Alfonso Signorini ha appena annunciato che al GF vip di quest’anno ci sarà una novità incredibile: cosa ha detto pubblicamente. Avete attivato anche voi il countdown? A partire da Lunedì 19 Settembre, Alfonso Signorini andrà in onda con la settima edizione del GF Vip. L’orario di inizio, inutile a dirvelo, sarà sempre il solito, ma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 18 settembre 2022)ha appena annunciato che al GF vip di quest’anno ci sarà unaincredibile: cosa ha. Avete attivato anche voi il countdown? A partire da Lunedì 19 Settembre,andrà in onda con la settima edizione del GF Vip. L’orario di inizio, inutile a dirvelo, sarà sempre il solito, ma L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

welikeduel : 'Questa è una guerra asimmetrica e i giorni che stiamo vivendo lo dimostrano in maniera nettissima. C'è una crisi d… - fanpage : Non c'è tre senza quattro, e così #SofiaRaffaelli ha chiuso in bellezza i Mondiali di ginnastica a Sofia in Bulgari… - AlexBazzaro : Blinken: “l’Italia non fa parte del rapporto, non è coinvolta in questo allarme lanciato dagli americani” Capito?… - BCastelluzzo : RT @martinacarletti: L'Europeismo è stato una forma di fanatismo. Non c'è nulla di logico e razionale nella fede europeista. L'Unione Europ… - maino_paolo82 : RT @martinacarletti: L'Europeismo è stato una forma di fanatismo. Non c'è nulla di logico e razionale nella fede europeista. L'Unione Europ… -