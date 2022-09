A Napoli due iniziative per la sensibilizzazione ambientale (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha partecipato oggi alla Rotonda Diaz ad una doppia iniziativa di sensibilizzazione ambientale, “Napoli per Napoli” e “Angeli del mare”, insieme all‘assessore all’Ambiente e al Mare Paolo Mancuso e all’assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada. Oggi era infatti in programma la prima edizione di “Napoli per Napoli”, giornata di sensibilizzazione, educazione ambientale e cura del verde. In tutte le Municipalità, 34 associazioni sono state impegnate in 15 aree diverse con azioni di sensibilizzazione ambientale e cura del verde, grazie alla partecipazione di volontari e cittadini, Sempre oggi alla Rotonda ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il sindaco di, Gaetano Manfredi, ha partecipato oggi alla Rotonda Diaz ad una doppia iniziativa di, “per” e “Angeli del mare”, insieme all‘assessore all’Ambiente e al Mare Paolo Mancuso e all’assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada. Oggi era infatti in programma la prima edizione di “per”, giornata di, educazionee cura del verde. In tutte le Municipalità, 34 associazioni sono state impegnate in 15 aree diverse con azioni die cura del verde, grazie alla partecipazione di volontari e cittadini, Sempre oggi alla Rotonda ...

