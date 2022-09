“Voi non siete un c***”, “Vai dallo psichiatra”. È lite Sallusti-Scurati (Di sabato 17 settembre 2022) ?? Non se le sono mandate a dire. L’ultimo scontro andato in onda a Otto e Mezzo è stato quello tra Alessandro Sallusti e Antonio Scurati. Il direttore di Libero nei giorni scorsi non aveva mancato di criticare lo scrittore nel suo podcast (ascolta qui) che, insieme ad altri, odia il fascismo a tal punto da scriverci un libro ogni due per tre. E ieri sera i due sono arrivati a battibeccare con toni accesi. “Volvo dire a Scurati – attacca Sallusti – che quella coalizione che secondo i sondaggi si appresta a guidare il Paese, lo ha fatto a più riprese negli ultimi 30 anni e tutt’ora governa alcune delle Regioni più importanti d’Italia dove non mi sembra che vengano calpestati i diritti civili o negati i diritti alle minoranze”. Lo scrittore se ne esce con la solita pappardella delle Marche, la bufala rilanciata da Chiara ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 17 settembre 2022) ?? Non se le sono mandate a dire. L’ultimo scontro andato in onda a Otto e Mezzo è stato quello tra Alessandroe Antonio. Il direttore di Libero nei giorni scorsi non aveva mancato di criticare lo scrittore nel suo podcast (ascolta qui) che, insieme ad altri, odia il fascismo a tal punto da scriverci un libro ogni due per tre. E ieri sera i due sono arrivati a battibeccare con toni accesi. “Volvo dire a– attacca– che quella coalizione che secondo i sondaggi si appresta a guidare il Paese, lo ha fatto a più riprese negli ultimi 30 anni e tutt’ora governa alcune delle Regioni più importanti d’Italia dove non mi sembra che vengano calpestati i diritti civili o negati i diritti alle minoranze”. Lo scrittore se ne esce con la solita pappardella delle Marche, la bufala rilanciata da Chiara ...

