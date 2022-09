Un like corrisponde a un voto? L’analisi di Domenico Giordano

Leggi su formiche

(Di sabato 17 settembre 2022) Qualche giorno fa in una chiacchierata con Patrizia Catellani, che insegna psicologia sociale all’Università Cattolica di Milano, a proposito delle tre principali euristiche che condizionano le scelte degli elettori, ci siamo soffermati sulla capacità dell’effetto bandwagon di conservare tutt’ora, dopo circa due secoli dalla sua prima formulazione pratica, una sua concreta centralità. Vale la pena ricordare che l’espressione indica la propensione delle persone – e non ultimo quindi degli elettori, in particolare di quelli indecisi, o se preferiamo, dei last minute voter che a ogni votazione crescono sempre di più – di fare una determinata scelta solo perché convinti che è comune a tanti altri, ovvero alla maggioranza della comunità a cui appartengono.tizio oquel partito, perché tanto lo fanno tutti e allora se è così di certo vincerà le ...