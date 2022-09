Torino-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023 (Di sabato 17 settembre 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Torino-Sassuolo, match valido per la settima giornata di Serie A 2022/2023. I granata, protagonisti di un buon avvio di campionato fin qui, ospitano all’Olimpico-Grande Torino i neroverdi che invece stanno un po’ deludendo in queste ultime giornate. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di sabato 17 settembre. Torino-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Ile isue Sky di, match valido per la settima giornata di. I granata, protagonisti di un buon avvio di campionato fin qui, ospitano all’Olimpico-Grandei neroverdi che invece stanno un po’ deludendo in queste ultime giornate. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di sabato 17 settembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. SportFace.

Alberto_Today : Torino-Sassuolo: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - DFulland : @kavishePb @Julius_MZA apa torino na sassuolo over 2 - Toro_News : ??| IL TEMA #TorinoSassuolo: due motivi per credere nei granata, altrettanti per temere i neroverdi di #Dionisi - sportli26181512 : Diretta #Torino-#Sassuolo ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: I granata avranno di… - FreeBetRetweets : RT @BettingGod06: -