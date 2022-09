Pamela Prati | già tutti impazziti | l’annuncio poco prima di entrare al GF Vip 7

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 17 settembre 2022)al GF Vip 7. L’ex stella del Bagaglino torna nella Casa, alla corte di Alfonso Signorini che darà il via a questa nuova e attesissima edizione lunedì 19 settembre 2022. I nomi dii vipponi dovevano rimanere top secret ma sono usciti solo da pochi giorni, ‘spoilerati’ dal sito di Davide Maggio. Quello della showgirl sarda, però, era ufficiale già da tempo. Edopo la notizia era arrivato il commenti di Eliana Michelazzo, una delle protagoniste del caso Mark Caltagirone insieme aPerricciolo. “Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho lettoi messaggi che mi avete mandato. La verità la sappiamo entrambe. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a”, ha scritto sui ...