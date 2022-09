Milan, Rebic: il croato in continuo miglioramento (Di sabato 17 settembre 2022) Ante Rebic sta migliorando a vista d’occhio dal suo infortunio alla schiena: il croato prepara il rientro con i rossoneri dopo la sosta Come riferito da Tuttosport, Ante Rebic è segnalato in pieno recupero per quanto riguarda l’infortunio alla schiena che lo tormenta da prima della trasferta col Sassuolo. La terapia conservativa per la leggere ernia discale sta dando i suoi frutti: l’esterno croato sfrutterà la sosta per ristabilirsi del tutto e rientrare il primo ottobre nella trasferta di Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Antesta migliorando a vista d’occhio dal suo infortunio alla schiena: ilprepara il rientro con i rossoneri dopo la sosta Come riferito da Tuttosport, Anteè segnalato in pieno recupero per quanto riguarda l’infortunio alla schiena che lo tormenta da prima della trasferta col Sassuolo. La terapia conservativa per la leggere ernia discale sta dando i suoi frutti: l’esternosfrutterà la sosta per ristabilirsi del tutto e rientrare il primo ottobre nella trasferta di Empoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

