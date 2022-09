L’uomo che a Ravenna sale sul bus e sottrae il volante all’autista donna perché “non si fida” (Di sabato 17 settembre 2022) Incredibile ma vero quanto accaduto quest’estate a Ravenna, in via Missiroli, nei pressi dell’ospedale. Qui un uomo ha cercato di prendere il controllo del volante di un bus perché alla guida del mezzo c’era un’autista donna. Così, stando a quanto riportato dal Corriere Romagna, il passeggero si è avvicinato alla postazione della conducente e ha tentato di manovrare il volante approfittando del fatto che l’autista stesse guardando a sinistra all’altezza di un incrocio. Il tentativo avventato delL’uomo non solo ha messo in pericolo tutti i passeggeri dell’autobus, ma ha pure dimostrato come certi stereotipi insensati siano ancora duri a morire. L’uomo che sottrae il volante all’autista donna ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Incredibile ma vero quanto accaduto quest’estate a, in via Missiroli, nei pressi dell’ospedale. Qui un uomo ha cercato di prendere il controllo deldi un busalla guida del mezzo c’era un’autista. Così, stando a quanto riportato dal Corriere Romagna, il passeggero si è avvicinato alla postazione della conducente e ha tentato di manovrare ilapprofittando del fatto che l’autista stesse guardando a sinistra all’altezza di un incrocio. Il tentativo avventato delnon solo ha messo in pericolo tutti i passeggeri dell’autobus, ma ha pure dimostrato come certi stereotipi insensati siano ancora duri a morire.cheil...

