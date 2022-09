Inter, Gazzetta: “Le ipotesi sul rinnovo di Skriniar” (Di sabato 17 settembre 2022) Inter Skriniar- Inter che ha svolto stamane rifinitura intensa, domani alle ore 12:30, i Nerazzurri sfideranno l’Udinese alla Dacia Arena. Alla vigilia della gara molto complessa, in casa dell’Udinese, l’Inter vuole trovare un compromesso per completare il rinnovo di Milan Skriniar. L’ex Sampdoria è stato più vicino all’addio in estate, ma ora sembra ad un passo dal rinnovo fino al 2027. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione nell’accorso contratto tra l’Inter ed il suo scrigno: Milan Skriniar. Secondo quanto scritto dal giornale dalle pagine rosa, vi sono due ipotesi che il club in Via della Liberazione stanno tenendo in considerazione pur di non perdere zero il suo difensore. ... Leggi su seriea24 (Di sabato 17 settembre 2022)che ha svolto stamane rifinitura intensa, domani alle ore 12:30, i Nerazzurri sfideranno l’Udinese alla Dacia Arena. Alla vigilia della gara molto complessa, in casa dell’Udinese, l’vuole trovare un compromesso per completare ildi Milan. L’ex Sampdoria è stato più vicino all’addio in estate, ma ora sembra ad un passo dalfino al 2027. Ladello Sport ha fatto il punto della situazione nell’accorso contratto tra l’ed il suo scrigno: Milan. Secondo quanto scritto dal giornale dalle pagine rosa, vi sono dueche il club in Via della Liberazione stanno tenendo in considerazione pur di non perdere zero il suo difensore. ...

