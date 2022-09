Il rapper italo senegalese WadeLeVrai | “Sì | mi esibirei a una manifestazione di destra Che male c’è?”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 17 settembre 2022) “Perché no? Nonniente di. Alla fine se non si condividono certi ideali non per forza bisogna andarci contro. Non condivido il tuo pensiero: punto e stop”. Sono queste le parole con cui il, nome d’arte di Wade Pape Matar, risponde all’Adnkronos alla domanda su una sua eventuale esibizione a una festa odi. Classe 2003, nato a Magenta ma cresciuto nel vicino paese di Corbetta, nel profondo hinterland milanese, Wade ha deciso di intraprendere il suo percorso musicale da poco meno di un anno. “Sono cresciuto – dice – con i pilastri su cui si poggia l’attuale scena musicale trap e urban in Italia come Sfera Ebbasta e Izi anche se mi ispiro a vari artisti della scena francese”. La volontà di ...