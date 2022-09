Il futuro della tecnologia tra innovazione e sostenibilità. Il Think Ibm a Roma (Di sabato 17 settembre 2022) Nella suggestiva cornice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea si è svolta l’edizione Romana del Think di Ibm, l’evento corporate che con le sue tappe tocca diverse città in tutto il mondo e in cui vengono raccontate storie di trasformazione digitale del mondo pubblico e privato riguardanti sostenibilità, cloud, intelligenza artificiale, quantum computing e sicurezza. Moderato da Nicola Porro, il talk ha visto alternarsi sul palco esponenti delle istituzioni, del settore pubblico e del settore privato, per un confronto sulle direzioni che prenderà nel futuro lo sviluppo tecnologico. Ad aprire il Think è stato il ministro per i Trasporti e la mobilità sostenibile Enrico Giovannini, che ha fin da subito evidenziato le possibilità in termini di sviluppo che l’esecutivo ... Leggi su formiche (Di sabato 17 settembre 2022) Nella suggestiva corniceGalleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea si è svolta l’edizionena deldi Ibm, l’evento corporate che con le sue tappe tocca diverse città in tutto il mondo e in cui vengono raccontate storie di trasformazione digitale del mondo pubblico e privato riguardanti, cloud, intelligenza artificiale, quantum computing e sicurezza. Moderato da Nicola Porro, il talk ha visto alternarsi sul palco esponenti delle istituzioni, del settore pubblico e del settore privato, per un confronto sulle direzioni che prenderà nello sviluppo tecnologico. Ad aprire ilè stato il ministro per i Trasporti e la mobilità sostenibile Enrico Giovannini, che ha fin da subito evidenziato le possibilità in termini di sviluppo che l’esecutivo ...

