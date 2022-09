Ardesio | scivola per una decina di metri nel bosco | 70enne recuperata dal Soccorso alpino

L'Eco di Bergamo

Un uomo di 82 anni è morto nel pomeriggio cadendo in un canale mentre cercava funghi ad Ardesio, in località Fontanelli. A far ritrovare il cadavere è stato il suo cane, che si è messo ad abbaiare con insistenza, attirando l'attenzione di un agente della polizia locale del piccolo comune. La scoperta è avvenuta lunedì pomeriggio nella zona di Piazzolo.