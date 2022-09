WTA Portorose 2022, piove in Slovenia: rinviato a domani il match tra Jasmine Paolini e la ceca Katerina Siniakova (Di venerdì 16 settembre 2022) Non si è giocato a causa della pioggia incessante l’ultimo match dei quarti di finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 250 di Portorose 2022: sul cemento outdoor sloveno l’incontro tra l’azzurra Jasmine Paolini e la ceca Katerina Siniakova, che aveva battuto al primo turno in due set Martina Trevisan, si giocherà domani, sabato 17 settembre, a partire dalle ore 12.00. ORDINE DI GIOCO SABATO 17 SETTEMBRE Due to continued rain, Saturday's schedule for Portoroz: 12pm: Siniakova vs. PaoliniDart/Panova vs. Kostyuk/Martincova (to finish) NB 4:00pm: 3 Rybakina vs. BogdanQ Friedsam vs. Siniakova OR Paolini — wta (@WTA) September 16, ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) Non si è giocato a causa della pioggia incessante l’ultimodei quarti di finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 250 di: sul cemento outdoor sloveno l’incontro tra l’azzurrae la, che aveva battuto al primo turno in due set Martina Trevisan, si giocherà, sabato 17 settembre, a partire dalle ore 12.00. ORDINE DI GIOCO SABATO 17 SETTEMBRE Due to continued rain, Saturday's schedule for Portoroz: 12pm:vs.Dart/Panova vs. Kostyuk/Martincova (to finish) NB 4:00pm: 3 Rybakina vs. BogdanQ Friedsam vs.OR— wta (@WTA) September 16, ...

sportface2016 : #WtaPortorose: programma, orari e ordine di gioco sabato 17 settembre con #Paolini - sportface2016 : #WtaPortorose: #Paolini-#Siniakova rinviata a sabato per pioggia - zazoomblog : WTA Portorose 2022 Friedsam batte Parry ed attende Paolini o Siniakova. Bogdan sorprende Haddad Maia per lei Rybaki… - OA_Sport : WTA Portorose, Anna-Lena Friedsam attende la vincente tra Jasmine Paolini e Katerina Siniakova in semifinale - AitaAlex7 : WTA Portorose, Anna-Lena Friedsam attende la vincente tra Jasmine Paolini e Katerina Siniakova in semifinale -