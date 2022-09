Ultime Notizie – Confindustria Alberghi: ecco decalogo a politica per settore dimenticato (Di venerdì 16 settembre 2022) La realtà Alberghiera italiana è prima in Europa con oltre 32mila Alberghi e circa 1,1 milioni di camere. In termini economici, si parla di 22.375 imprese per oltre 21,1miliardi di euro di fatturato e più di 220.000 occupati. Sono alcuni dei dati che Confindustria Alberghi mette a corredo del decalogo inviato alle forze politiche impegnate nella campagna elettorale per sollecitare azioni incisive a favore del settore Alberghiero, centrale rispetto a quell’economia del turismo che vale in Italia il13% del Pil e il 14,7% dell’occupazione. La crisi dell’energia, in assenza di interventi forti e immediati, rischia di costringere alla chiusura moltissimi operatori. In questo quadro così difficile, l’organizzazione Confindustriale chiama all’azione i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) La realtàera italiana è prima in Europa con oltre 32milae circa 1,1 milioni di camere. In termini economici, si parla di 22.375 imprese per oltre 21,1miliardi di euro di fatturato e più di 220.000 occupati. Sono alcuni dei dati chemette a corredo delinviato alle forze politiche impegnate nella campagna elettorale per sollecitare azioni incisive a favore delero, centrale rispetto a quell’economia del turismo che vale in Italia il13% del Pil e il 14,7% dell’occupazione. La crisi dell’energia, in assenza di interventi forti e immediati, rischia di costringere alla chiusura moltissimi operatori. In questo quadro così difficile, l’organizzazionele chiama all’azione i ...

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - DiegoRossonero : DIEGO ROSSONERO MILAN WOMEN SASSUOLO IMPORTANTISSIME NOTIZIE E RECUPERI - GeometraTorresi : ?? Nuovo Podcast! 'SUPERBONUS 110 ultime notizie emendamenti sblocca cessione del credito e NO proroga unifamiliari'… -