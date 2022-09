Ritiro Federer | festeggiano i bagarini | biglietti Laver Cup a 60 000€

(Di venerdì 16 settembre 2022) Rogerha annunciato il propriodal tennis professionistico nella giornata di ieri, spiegando che la prossimaCup sarà il suo ultimo evento ufficiale. Un annuncio che ha portato ad un inevitabile impennata dei prezzi della competizione stessa. Visto la portata dell’evento, che già di per sé vedeva la partecipazione anche di Nadal, Djokovic e Murray, già sul sito ufficiale le code erano lunghissime per aggiudicarsi gli ultimissimi posti rimasti, ma a “festeggiare” sono anche i. Come riporta il Telegraph, infatti, nella mattinata di venerdì i prezzi dei posti più vicini al campo hanno già superato i 60.. SportFace.

Usa anche l'ironia la campionessa statunitense per rendere omaggio all'omologo maschile Roger, che ieri ha annunciato il suodalle competizioni agonistiche dopo 25 anni di carriera e ...Pochi miscredenti si sono permessi di mettere in dubbio sua maestà Roger. È difficile trovare le parole per onorare ildi uno sportivo amato trasversalmente. Il compito è ancora più arduo se si parli di uno di quelli che ha ridefinito i confini di uno sport ...Lionel Messi brilla al PSG, ora l'omaggio è tutto per Roger Federer: la dedica dopo l'annuncio del ritiro è speciale.