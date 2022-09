Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: Le tre e un quarto, parola vincente e montepremi di venerdì 16 settembre 2022 (Di venerdì 16 settembre 2022) Reazione a Catena 2022. venerdì, quasi fine settimana, e una certezza: anche oggi su Rai 1, come sempre a partire dalle 18.45, andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Reazione a Catena, il quiz game dell’estate che appassiona i telespettatori e allena la mente. Alla conduzione Marco Liorni, mentre protagoniste saranno due squadre. Da una parte i campioni, che si sono confermati tali anche ieri sera, “Le tre e un quarto”, dall’altra i “Le Ghirlandine” . Reazione a Catena 2022: “Le tre e un quarto” VS “Le Ghirlandine” Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a ‘colpi di parole’. Solo una delle due squadre, come sempre, tra “Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022), quasi fine settimana, e una certezza: anchesu Rai 1, come sempre a partire dalle 18.45, andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di, il quiz game dell’estate che appassiona i telespettatori e allena la mente. Alla conduzione Marco Liorni, mentre protagoniste saranno due squadre. Da una parte i campioni, che si sono confermati tali anche ieri sera, “Le tre e un”, dall’altra i “Le Ghirlandine” .: “Le tre e un” VS “Le Ghirlandine” Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a ‘colpi di parole’. Solo una delle due squadre, come sempre, tra “Le ...

CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: Le tre e un quarto, parola vincente e montepremi di venerdì 16 settembre 2022 - PaolaPascucci6 : #facciamorete.Reazione a catena. Domande folli. - simonagiacobbi : No ma brave queste a Reazione a catena…. #reazioneacatena - sonoester1 : gli occhi di letizia di reazione a catena sono stupendi - hortominnesota : @OnolyH @MatteScm Marotta se fosse rimasto alla Juve, non avrebbe cacciato allegri nel 2019, non scatenando così la… -