Covid, ok Ema a vaccino Pfizer come booster per under 12 (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Via libera al vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech anche come booster per i bimbi under 12. Il Comitato per i medicinali a uso umano, Chmp, dell’Agenzia europea del farmaco Ema ha infatti “raccomandato di autorizzare l’uso di Comirnaty come dose di richiamo per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni”. Lo comunica l’ente regolatorio Ue. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Via libera alanti-di-BioNTech ancheper i bimbi12. Il Comitato per i medicinali a uso umano, Chmp, dell’Agenzia europea del farmaco Ema ha infatti “raccomandato di autorizzare l’uso di Comirnatydose di richiamo per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni”. Lo comunica l’ente regolatorio Ue. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

GiovaQuez : Via libera di Ema al nuovo vaccino bivalente di Pfizer contro il Covid, adattato anche alle subvarianti Omicron Ba.… - fisco24_info : Covid, ok Ema a vaccino Pfizer come booster per under 12: (Adnkronos) - Raccomandato l'uso di Comirnaty come dose d… - lindipende : ??L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha dato il via libera a un nuovo vaccino mRNA anti-Covid di Pfizer-BioNTech [.… - graglietti : RT @GiovaQuez: Il Chmp dell'Ema ha raccomandato di convertire le autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate dei vaccini #COVID… - BasicLifeSupp : Covid. Ema: “Per tutti i vaccini Pfizer e Moderna si può passare da autorizzazione ‘condizionata’ a quella ‘standa… -