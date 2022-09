Ascolti prima serata: che Flop Porta a Porta battuto da Rete 4 e Rai 2 (Di venerdì 16 settembre 2022) Agli italiani interessa davvero ascoltare i politici in tv? A quanto pare sempre meno, lo dimostrano anche i dati di ascolto che la puntata speciale di Porta a Porta in onda il 15 settembre 2022 ha incassato. Il programma di Bruno Vespa ha superato per pochissimo il milione di spettatori, regalando persino la vittoria a Canale 5 che da tempo in prime time non batteva Rai 1 ( se non con la Champions League). Un vero e proprio Flop quello arrivato dunque con questa puntata speciale di Porta a Porta. Non solo. Rai 1 viene umiliata da Rete 4 che in share, batte la Rete ammiraglia. E come spettatori perde giusto di una manciata rispetto al programma di Bruno Vespa. Ieri, Dritto e Rovescio, ha aperto la sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 settembre 2022) Agli italiani interessa davvero ascoltare i politici in tv? A quanto pare sempre meno, lo dimostrano anche i dati di ascolto che la puntata speciale diin onda il 15 settembre 2022 ha incassato. Il programma di Bruno Vespa ha superato per pochissimo il milione di spettatori, regalando persino la vittoria a Canale 5 che da tempo in prime time non batteva Rai 1 ( se non con la Champions League). Un vero e proprioquello arrivato dunque con questa puntata speciale di. Non solo. Rai 1 viene umiliata da4 che in share, batte laammiraglia. E come spettatori perde giusto di una manciata rispetto al programma di Bruno Vespa. Ieri, Dritto e Rovescio, ha aperto la sua ...

