Studente 13enne muore d’infarto dodici anni dopo il fratello | chiesta la condanna dell’insegnante

Il 13enne Alessio Quaini ha perso la vita l'11 aprile 2014, colto durante una gita scolastica da un arresto cardiaco che non gli lasciò scampo. Fu una tragedia nella tragedia, dato che nel 2002 accadde la stessa cosa al fratello gemello di Alessio: entrambi soffrivano di una grave patologia cardiaca, la cardiomiopatia ipertrofica dilatativa. Il caso finì in tribunale e, oggi, il pm di Brescia Carlo Pappalardo ha chiesto la condanna a otto mesi per l'insegnante che accompagnava il giovane, ora accusata di omicidio colposo. Nello specifico, secondo il consulente dell'accusa e i medici che avevano impiantato al 13enne il defribillatore qualche anno prima in attesa del ...

