Stati Uniti - Elettriche, Biden avvia il maxi piano per le reti di ricarica (Di giovedì 15 settembre 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha colto l'occasione dell'inaugurazione del Salone di Detroit per illustrare l'impegno della Casa Bianca nella promozione della mobilità elettrica. Innanzitutto, Biden ha annunciato l'approvazione di una prima tranche dei finanziamenti destinati a rendere sempre più capillare la rete di stazioni per la ricarica delle auto a batteria: si tratta di primi 900 milioni di dollari destinati a 35 Stati nel quadro della legge sulle infrastrutture approvata lo scorso novembre e caratterizzata da investimenti complessivi per mille miliardi di dollari. Finora, il Congresso ha dato il suo via libera a un programma di sovvenzioni da quasi 5 miliardi in cinque anni solo per costruire migliaia di stazioni. Gli investimenti. In ogni caso, il fulcro del ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 15 settembre 2022) Il presidente degli, Joe, ha colto l'occasione dell'inaugurazione del Salone di Detroit per illustrare l'impegno della Casa Bianca nella promozione della mobilità elettrica. Innanzitutto,ha annunciato l'approvazione di una prima tranche dei finanziamenti destinati a rendere sempre più capillare la rete di stazioni per ladelle auto a batteria: si tratta di primi 900 milioni di dollari destinati a 35nel quadro della legge sulle infrastrutture approvata lo scorso novembre e caratterizzata da investimenti complessivi per mille miliardi di dollari. Finora, il Congresso ha dato il suo via libera a un programma di sovvenzioni da quasi 5 miliardi in cinque anni solo per costruire migliaia di stazioni. Gli investimenti. In ogni caso, il fulcro del ...

