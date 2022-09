Roma. ‘Aiuto c’è un uomo armato’: 45enne terrorizza i passanti con la pistola (Di giovedì 15 settembre 2022) Stava ‘passeggiando’ come se nulla fosse con una pistola in mano. E i residenti, che hanno visto la scena, allarmati hanno immediatamente contattato i Carabinieri, che sono intervenuti sul posto, in via degli Astrini a Roma, per bloccare il folle. Che circolava armato. Il tentativo di nascondere l’arma Quando i Carabinieri della Stazione di Roma- Divino Amore sono intervenuti sul posto e hanno individuato l’uomo, un 45enne Romano, lui ha cercato di disfarsi della pistola. E di nascondere la revolver con matricola abrasa nella sua auto. Tentativo, però, ‘fallito’, perché il 45enne è stato fermato e sottoposto a perquisizione. La perquisizione a casa All’interno dell’abitazione, inoltre, sono stati rinvenuti 58 grammi di cocaina, in parte suddivisi in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 settembre 2022) Stava ‘passeggiando’ come se nulla fosse con unain mano. E i residenti, che hanno visto la scena, allarmati hanno immediatamente contattato i Carabinieri, che sono intervenuti sul posto, in via degli Astrini a, per bloccare il folle. Che circolava armato. Il tentativo di nascondere l’arma Quando i Carabinieri della Stazione di- Divino Amore sono intervenuti sul posto e hanno individuato l’, unno, lui ha cercato di disfarsi della. E di nascondere la revolver con matricola abrasa nella sua auto. Tentativo, però, ‘fallito’, perché ilè stato fermato e sottoposto a perquisizione. La perquisizione a casa All’interno dell’abitazione, inoltre, sono stati rinvenuti 58 grammi di cocaina, in parte suddivisi in ...

CorriereCitta : Roma. ‘Aiuto c’è un uomo armato’: 45enne terrorizza i passanti con la pistola - slawentio : Cosa mi piace in Italia? Gente con sorrisi. Possibilità da chiedere l'aiuto. La natura, la sua storia. Dall'infanzi… - renzo1527 : @__Pam__de Aiuto mi hanno rapito gli alieni. Sento tutti parlare di diluvio a Roma, da me piove e basta. - blackbirrd_ : Se venissi davvero assunta come docente in un centro di ripetizioni e aiuto compiti, dovrei lavorare ogni giorno in… - PMurroccu : RT @StaseraItalia: Caro energia, arriva il razionamento A #StaseraItalia la testimonianza di una famiglia numerosa di Roma: 'Chiediamo un… -